Homem é esfaqueado pelo próprio irmão após discussã em Vilhena

Por Folha do Sul

Publicada em 07/04/2026 às 08h40

Um homem de 43 anos, identificado pela inicial R., deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena com ferimentos provocados por facadas após um desentendimento familiar.



O caso foi registrado pela Polícia Militar, acionada pela equipe de saúde da unidade, que cumpre o protocolo de informar as autoridades sobre atendimentos a vítimas de violência.



Aos policiais, a vítima relatou que o agressor é seu irmão, dois anos mais novo. De acordo com o relato, o conflito teve início quando R. repreendeu o suspeito por este ter oferecido entorpecentes ao seu filho. Após a discussão, o agressor saiu do local, retornou armado com uma faca e desferiu os golpes, fugindo em seguida.



Mesmo com a gravidade do ocorrido e a confirmação da autoria, a vítima demonstrou desinteresse em levar o caso adiante judicialmente. No momento do registro policial, o homem recusou-se a fornecer detalhes adicionais ou a formalizar uma representação criminal contra o próprio irmão.



Apesar da postura da vítima, a Polícia Militar efetuou o registro da ocorrência para conhecimento da autoridade competente e para que as medidas cabíveis sejam avaliadas. Até o momento, o suspeito não foi localizado.