Homem é encontrado morto dentro de casa com golpes de faca

Um crime de homicídio foi registrado na noite deste domingo (05), na linha 182, km 2,5, região da Cidade Alta, em Rolim de Moura.
De acordo com as primeiras informações, a vítima, identificada como Márcio de 47 anos, foi encontrada sem vida dentro de sua residência, apresentando ferimentos provocados por golpes de faca.
A Polícia Militar foi acionada e está no local, realizando o isolamento da área e aguardando a chegada da perícia técnica para os procedimentos necessários.
Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.
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