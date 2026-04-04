Homem é baleado em frente a bar e busca socorro em igreja

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 04/04/2026 às 11h08

A violência marcou a noite sexta-feira (03) na região Central da capital. Um homem de 30 anos sofreu uma tentativa de homicídio no cruzamento das ruas Princesa Isabel com Rua Terreiro Aranha, no bairro Areal.

​De acordo com testemunhas, a vítima estava em frente a um bar quando foi surpreendida por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta de cor preta. O passageiro sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra o homem.

​Mesmo ferida, a vítima conseguiu correr por alguns metros e buscou refúgio no interior de uma igreja nas proximidades, onde pediu socorro aos presentes. Os acusados fugiram logo após o ataque, tomando rumo ignorado.

​O baleado foi socorrido ao hospital João Paulo II em um veículo particular.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar a autoria e a motivação do crime.