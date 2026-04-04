Homem é baleado em frente a bar e busca socorro em igreja

A violência marcou a noite sexta-feira (03) na região Central da capital. Um homem de 30 anos sofreu uma tentativa de homicídio no cruzamento das ruas Princesa Isabel com Rua Terreiro Aranha, no bairro Areal.
De acordo com testemunhas, a vítima estava em frente a um bar quando foi surpreendida por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta de cor preta. O passageiro sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra o homem.
Mesmo ferida, a vítima conseguiu correr por alguns metros e buscou refúgio no interior de uma igreja nas proximidades, onde pediu socorro aos presentes. Os acusados fugiram logo após o ataque, tomando rumo ignorado.
O baleado foi socorrido ao hospital João Paulo II em um veículo particular.
A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar a autoria e a motivação do crime.
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