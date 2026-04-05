Homem é alvejado a tiros por desconhecido em Ouro Preto do Oeste
Por rondoniatual.com
Publicada em 05/04/2026 às 10h30
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 Por volta das 22 horas, um homem identificado como Carlos,de 22 anos escapou por pouco da morte após ser alvo de um ataque a tiros dentro da própria residência, na Rua Argentina, bairro Jardim Aeroporto, em .

De acordo com as informações, Carlos estava sentado na área externa quando foi surpreendido por um homem desconhecido, que já havia invadido o quintal usando capacete com viseira escura. O suspeito anunciou a ação com a frase “perdeu, perdeu” e, logo em seguida, efetuou vários disparos.

Mesmo ferido, a vítima conseguiu sobreviver. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado ao hospital municipal, onde foi constatado que sofreu perfurações na região da virilha e na coxa direita. Apesar da gravidade da situação, o quadro de saúde não apresenta risco imediato.

 Testemunhas relataram ter ouvido cerca de cinco tiros e confirmaram a rapidez da ação criminosa. Após os disparos, o atirador fugiu do local e não foi localizado. Nenhuma cápsula foi encontrada na cena, o que pode indicar o uso de revólver ou a retirada dos vestígios.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o caso segue sendo investigado para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime. 

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