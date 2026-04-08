Homem é alvejado a tiros durante funeral de amigo na zona Leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 08/04/2026 às 08h50

Um homem, cuja idade e identidade não foram divulgadas, foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da tarde desta terça-feira, em uma residência localizada no bairro Teixeirão, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo do Portal de Notícias Hora1Rondônia, a vítima estava em frente ao imóvel onde acontecia o velório de um amigo, quando foi surpreendida por um criminoso que passou em uma motocicleta e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Ainda segundo relatos de testemunhas, o homem tentou correr para escapar dos tiros, mas acabou sendo atingido nas costas e também na região do pescoço, caindo logo em seguida. Após o ataque, o atirador fugiu do local tomando rumo ignorado.

Populares agiram rapidamente e colocaram a vítima dentro de um carro particular, realizando o socorro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste da capital.

Testemunhas informaram ainda que o suspeito teria ido até a frente da unidade de saúde na tentativa de concluir o crime. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada imediatamente para garantir a segurança da vítima, dos profissionais de saúde e das demais pessoas presentes no local.

Devido à gravidade dos ferimentos, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou a transferência do homem, sob escolta armada, para o pronto-socorro do Hospital João Paulo II, onde ele permaneceu internado em estado grave.

Equipes da Polícia Militar realizaram diligências pela região, mas até o momento o suspeito não foi localizado. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação da tentativa de homicídio.