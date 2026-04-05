Homem condenado a mais de 14 anos em regime fechado é preso na Vila Samuel

Por PM/RO

Publicada em 05/04/2026 às 10h40

Durante atendimento a uma denúncia anônima de possíveis maus-tratos a animais na rua Zé Rosa, na Vila Samuel, uma guarnição da ESEC Samuel realizou averiguação no local. Após inspeção, foi constatado que os quatro cães presentes na residência estavam em boas condições, não sendo verificada qualquer situação de maus-tratos.

Durante a identificação dos moradores, os policiais constataram que C. B. S., mas conhecido como “Coroa do CV” possuía mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais, referente a condenação definitiva pelo crime de roubo (art. 157 do Código Penal), com pena remanescente de 14 anos, 7 meses e 4 dias em regime fechado.

Ao que consta o conduzido possuía mais de 14 mandados de prisão.

Diante da ordem judicial, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido ao IML para exame de corpo de delito e posteriormente apresentado no Presídio Urso Branco para o cumprimento da pena.

A ação demonstra a pronta resposta da equipe, que além de verificar a inexistência de maus-tratos aos animais, garantiu o cumprimento de uma importante ordem judicial, contribuindo para a manutenção da ordem pública.