Hildon Chaves diz que Rondônia poderá eleger dois governadores

Por Assessoria

Publicada em 15/04/2026 às 08h30

O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, pré-candidato ao Governo do Estado, disse no último domingo (12), durante visita a Cacoal, que se for eleito, Rondônia terá dois governadores. Ele fez a afirmação, ao se referir ao deputado estadual Cirone Deiró, pré candidato a vice-governador, em sua chapa. “O Cirone não é um vice comum, ele tem condições de governar esse Estado”, disse.

Afirmando que ele e Cirone são muito parecidos, Hildon disse que os dois vieram da iniciativa privada e que aprenderam a fazer mais, com menos. “Combatendo a corrupção e tendo uma boa gestão, é possível fazer o que as pessoas precisam, com os recursos disponíveis”, disse.

Cirone se referiu a Hildon como um político sério e um gestor competente. O deputado lembrou que o ex-prefeito deixou a Prefeitura de Porto Velho, após dois mandatos, sem ter sido alvo de nenhum processo judicial e com um alto índice de aprovação, por parte da população. “Estávamos prontos para uma campanha à reeleição, mas recebemos esse honroso convite, para fazer parte desse projeto com o Hildon e isso nos trouxe muita responsabilidade”, disse Cirone.

O deputado também elogiou o trabalho desenvolvido por sua equipe e disse que tem conhecimento de que para continuar tendo sucesso, depende do apoio de cada um. “Lá atrás, no início de nossa caminhada política, nosso time era formado por quatro pessoas, hoje temos um exército de soldados e generais ao nosso lado”, disse.

Cirone também agradeceu o apoio recebido da esposa Noeli Deiró, pré-candidata a deputada estadual e dos filhos do casal. “Minha família sempre esteve ao meu lado, garantindo a sustentação de que preciso”, afirmou.