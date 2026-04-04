Guerra contra Irã já matou 13 militares norte-americanos no Oriente Médio

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 04/04/2026 às 09h39

A operação militar 'Fúria Épica', contra o Irã, causou até o momento 13 militares norte-americanos mortos e 365 feridos, revelou o Pentágono.

Os números foram detalhados pelo Sistema de Análise de Baixas da Defesa, que informou que, dos 365 militares feridos em combate, 247 pertencem ao Exército dos Estados Unidos.

Sessenta e três feridos são da Marinha, 19 do Corpo de Fuzileiros Navais e 36 da Força Aérea.

Quanto aos 13 mortos, sete eram do Exército e seis da Força Aérea.

Os números divulgados não incluem eventuais baixas ou feridos que possam ter ocorrido na sexta-feira, quando forças iranianas derrubaram um caça norte-americano.

Um dos tripulantes do caça F-15 atingido por Teerã foi resgatado com vida, mas as forças norte-americanas continuam tentando encontrar o segundo tripulante, cujo estado de saúde é desconhecido.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou hoje que o ataque iraniano afete as supostas negociações com Teerã.

Conflito sem previsão de terminar

O conflito no Oriente Médio parece não ter um fim próximo, com o presidente dos Estados Unidos ameaçando atacar o Irã com "muita força" durante as próximas duas ou três semanas, apesar de continuar a alegando que estão ocorrendo negociações.

"Vamos atacá-los com extrema dureza nas próximas duas a três semanas. Vamos mandá-los de volta à Idade da Pedra, onde pertencem. Entretanto, as negociações continuam", defendeu, num discurso na noite de quarta-feira.

Enquanto isso, o estreito de Ormuz permanece fechado, com apenas alguns navios (e de alguns países) tendo permissão para fazer a travessia, perpetuando os aumentos de preços nos combustíveis e, por consequência, o próprio custo de vida.