Fúria vai precisar de inteligência emocional; vice de Léo vai para o Novo; e Hildon e Netto organizam coordenação e marketing

Por Herbert Lins

Publicada em 07/04/2026 às 09h02

A diferenciação entre o Marketólogo e o Marqueteiro

CARO LETOR, a expressão Marketólogo é mais incomum de se ouvir falar em campanhas eleitorais, geralmente, a expressão Marketeiro/Marqueteiro é a mais comum. Para os profissionais de Marketing graduados, a palavra “Marketeiro” ou “Marqueteiro” é um neologismo e causa bastante incômodo por conta da busca do reconhecimento profissional. Neste caso, a expressão correta é marketólogo, apesar do estrangeirismo na palavra por conta do mundo globalizado. A expressão marketólogo é para quem possui formação na área, ou seja, conhecimento técnico porque estudam o marketing e suas ramificações, por sua vez, agem de forma séria, digna e respeitosa na atuação profissional. Por fim, os profissionais do marketing devem ter o seu reconhecimento profissional e, infelizmente, na maioria das vezes, pessoas sem formação alguma atuam como profissionais do marketing.

Marqueteiro

O termo “Marqueteiro” sempre foi utilizado pela imprensa para falar dos profissionais que atuam no marketing político ou eleitoral. Tais profissionais possuem geralmente formação em publicidade.

Marquetólogo

O marquetólogo com formação acadêmica atua no marketing empresarial, pessoal, comercial, comunicação, esportivo, político e eleitoral. Além disso, pode auxiliar a desenvolver estratégias de marketing para obter resultados positivos.

Trabalha

O Marquetólogo também trabalha com redes sociais e meios digitais, onde o profissional pode desenvolver análises e sugerir novas estratégias para o desenvolvimento da promoção de marcas, produtos e construção de candidatos e candidaturas.

Pesquisa

O marquetólogo trabalha também com pesquisa, interpretação e análise de dados levantados no sentido de identificar o comportamento do público-alvo, seus hábitos, anseios e possíveis impactos.

Criticando

O fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) e presidenciável Renan Santos (Missão) divulgou um vídeo que viralizou criticando a contratação do show de Juliana do Bond no valor de R$ 1 milhão. Renan, caso seja eleito, deverá acabar com o Ministério da Cultura.

Sinais

Renan Santos, como legítimo representante da extrema-direita, dá sinais visíveis do desconhecimento geral da Constituição em vigor e da história de Rondônia ao propor extinguir o município de Guajará-Mirim, ferindo o orgulho dos guajaramirenses.

Ignora

O presidenciável Renan Santos, do MBL e do partido Missão - recém-criado, quando critica a contratação do show de Juliana do Bond por R$ 1 milhão e compara os indicadores econômicos e sociais do lugar, ignora o direito constitucional de acesso à arte e à cultura, assim como à saúde, educação e outros.

Matemática

É uma questão de matemática. Guajará-Mirim é uma cidade polo do Alto Madeira e coirmã de Guayaramerín, do lado boliviano. Além disso, faz fronteira com Nova Mamoré. Considerando a população da região, cerca de 15 mil pessoas devem comparecer ao show de Juliana do Bond.

Ingresso

Considerando a logística e o deslocamento até Guajará-Mirim, localizada na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, além do público estimado para assistir ao show de Juliane do Bond, o ingresso custará menos de R$ 67 para o Poder Público, valor muito inferior ao cobrado nas casas de show pelo Brasil afora para assistir Juliane cantar e dançar.

Comparação

Os valores destinados no orçamento público para cultura, educação, saúde e segurança pública são bastante diferentes. A cultura, geralmente, recebe uma parcela mínima (cerca de 0,01% a 0,62%) no orçamento em comparação com áreas como saúde (17% ou mais) e educação (25%).

Conhecer

O presidenciável extremista Renan Santos (Missão), antes de criticar qualquer ação do Estado em favor da arte e da cultura voltada para a população, precisa conhecer o Brasil, ou seja, viajar para conhecer a sua continentalidade, brasilidades, diversidades, complexidades e pluralidades.

Profissionais

O pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro Scheid (PL) foi visto almoçando com profissionais jurídicos e do marketing. O advogado Richard Campanari e o marqueteiro Melki Moreira deverão cuidar da sua pré-campanha e campanha eleitoral.

Duramente

O pré-candidato a governador, senador Marcos Rogério (PL), nas entrevistas que concede, critica duramente o governo do Coronel Marcos Rocha (PSD) no tocante à saúde pública, segurança pública e infraestrutura.

Mudou

Marcos Rogério (PL) diz que nada mudou após quatro anos quando perdeu a eleição para o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) no pleito eleitoral de 2022. Segundo Rogério, a saúde continua precária e a segurança pública continua sendo um problema gravíssimo.

Defende

O pré-candidato a governador, senador Marcos Rogério (PL), por onde passa, defende um plano estratégico para o desenvolvimento de Rondônia, em especial, para infraestrutura com ênfase nas rodovias estaduais e implantação de novas rotas de conexão.

Enfrentar

O ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, pré-candidato a governador do PSD e apoiado pelo governador Coronel Marcos Rocha (PSD), precisará recorrer à inteligência emocional para responder a todas as críticas dos adversários durante a pré-campanha e a campanha eleitoral.

Concentram

Passado o período da janela partidária e do fechamento das nominatas de deputado federal e estadual, os pré-candidatos a governador Hildon Chaves (União) e Expedito Netto (PT) se concentram na definição dos integrantes da coordenação de campanha e de marketing.

Viagem

O governador Coronel Marcos Rocha (PSD) se afasta do cargo para outra viagem oficial. O vice-governador Sérgio Gonçalves (União) comunicou que não assumirá o cargo temporariamente para não ficar impedido de concorrer a um cargo eletivo de deputado federal e estadual.

Assumir I

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), deputado estadual Alex Redano (Republicanos), também não deverá assumir temporariamente a titularidade do cargo de governador para não gerar impedimento jurídico à sua reeleição.

Assumir II

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), desembargador Alexandre Miguel, deverá assumir a cadeira de governador enquanto durar a viagem oficial do governador Coronel Marcos Rocha (PSD).

Alertou

Falando em cadeira, o renomado jornalista Carlos Araújo, do jornal eletrônico Expressão Rondônia, alertou o colunista de que o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) é o terceiro governante a ficar no cargo até o término do mandato.

Ostracismo

O primeiro governador, Jeronimo Santana (MDB), foi o primeiro governador a concluir o mandato e não deixar o cargo para disputar uma vaga ao Senado. Já o segundo foi o ex-governador Osvaldo Piana. Ambos caíram no ostracismo político depois da decisão de concluir o mandato.

Atuação

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) destina emendas parlamentares para fortalecer a saúde, educação, agricultura, esporte e a cultura. para quem não sabe, basta visitar suas redes sociais para conhecer com profundidade sua atuação parlamentar.

Val

Ontem (06), no restaurante O Paroca, encontrei o Pastor Valcenir Silva, mais conhecido como Pastor Val, que colocará o nome à disposição do eleitor como pré-candidato a deputado federal. Val é um humanista e está preparado para ocupar qualquer cargo nos espaços de poder de tomada de decisões.

Confirmaram

Durante o café na manhã de ontem (06) na Padaria Cantinho do Pão, os irmãos Amaury dos Muletas e Zezinho Maria Fumaça confirmaram à coluna a filiação da ex-deputada estadual Cássia dos Muletas ao partido Republicanos. Cássia é esposa do ex-deputado João dos Muletas.

Rompimento

A confirmação da filiação da vice-prefeita de Porto Velho, Magna dos Anjos, ao partido Novo, confirmou o rompimento com o prefeito Léo Moraes (Podemos). Magna disputará uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) no próximo pleito de outubro.

Confirmou

O vereador Dr. Breno Mendes (Avante) confirmou em sessão plenária ontem (06) o nome do vereador Zé Paroca (Avante) como líder e o vereador Jeovane Ibiza como vice-líder da bancada do Avante na Câmara Municipal de Porto Velho.

Filiou

O ex-vereador Edvilson Negreiros se filiou ao Avante para buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO). Edvilson é um candidato competitivo e deverá surpreender nas urnas no próximo pleito de outubro.

Convite

O Sindicato dos Jornalistas de Rondônia (SINJOR), oferece um café da manhã partir das 09h na sede para todos os jornalistas no sentido de comemorar o Dia do Jornalista no dia de hoje, 07 de abril. Registrado o convite do nosso presidente Zacarias Pena.

Sério

Falando sério, a atuação do marketólogo cresce a cada dia no mercado por ser qualificado para decidir estratégias de marketing e adequação dos novos negócios aos mercados e público-alvo. Por sua vez, o profissional de marketing não é publicitário, ele define estratégias e faz acontecer as ações no sentido de buscar fidelizar o público-alvo.