Foragido é capturado e ação policial combate tráfico de drogas

Por PC/RO

Publicada em 09/04/2026 às 09h15

A Polícia Civil de Rondônia, por meio das Delegacias de Candeias do Jamari e de Itapuã do Oeste, realizou na manhã de hoje (, uma ação conjunta que resultou na captura de um foragido da Justiça e no fechamento de um ponto de venda de entorpecentes.

Durante a abordagem, os agentes confirmaram que o local era gerenciado pelo próprio homem, o que resultou na sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Foi identificada a presença de um menor de idade no local, diante dos fatos, os envolvidos e todos os objetos apreendidos foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos legais, visando a continuidade das investigações.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso em combater a criminalidade e garantir a segurança da população na região, mantendo o foco rigoroso na repressão ao tráfico de drogas e no cumprimento da lei em benefício da sociedade.