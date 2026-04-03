Por PF/RO

Publicada em 03/04/2026 às 12h00

Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Rondônia (FICCO/RO) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (2/4), uma mulher pela prática do crime de lavagem de dinheiro. A ação ocorreu após abordagem realizada nas proximidades de uma agência bancária em Porto Velho/RO.

Com a investigada, foram apreendidos R$ 263.879,00 em espécie, valor sacado momentos antes da abordagem, sem que fosse apresentada qualquer documentação comprobatória da origem lícita dos recursos.

A mulher responde ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico, decorrente de prisão em flagrante ocorrida em dezembro de 2024, ocasião em que foram apreendidos drogas, munições e aproximadamente R$ 27 mil em espécie. .

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal Estadual, Polícia Militar e Polícia Penal Federal (SENAPPEN), atuando de forma integrada no combate ao crime organizado em Rondônia.