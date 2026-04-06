Fábrica de Chocolate conquista famílias no Parque da Cidade

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 06/04/2026 às 11h33

Capaz de trazer o mundo da fantasia para dentro de Porto Velho, a Fábrica de Chocolate foi, sem dúvida, a atração mais procurada pela criançada e seus familiares durante a Páscoa no Parque, realizada neste último sábado (4).

Por lá, os pequenos tiveram a oportunidade de mergulhar no universo da imaginação, com brinquedos e personagens interativos, além de registrarem o momento com suas famílias em uma fotografia profissional impressa na hora.

Após toda essa experiência, as crianças ainda saíam da Fábrica com uma caixa de chocolate nas mãos, tudo disponibilizado gratuitamente ao público, que marcou presença em grande número no Parque da Cidade.

Para Elizângela Maciel, a experiência foi especial ao lado do filho

Para Elizângela Maciel, a experiência foi especial ao lado do filho, o pequeno Noah Maciel. Ela destacou, principalmente, a lembrança registrada em foto.

“Eu achei uma ótima iniciativa essa da foto, porque às vezes é difícil para muitas famílias terem um registro assim, profissional, em um cenário. Achei tudo lindo”.

Dentro da Fábrica de Chocolate, a reportagem também encontrou Marines Alves, moradora do conjunto popular Cristal da Calama, que fez questão de levar o irmão, José de Oliveira, que é deficiente múltiplo.

Marines Alves fez questão de levar o irmão, José de Oliveira

“Há pouco tempo morávamos no estado do Acre. Viemos ao parque para passear e, ao ver a Fábrica de Chocolate, achamos uma atração muito legal. O meu irmão também gostou muito”.

O prefeito Léo Moraes destacou a satisfação em ver que a Páscoa vem proporcionando momentos tão marcantes para as famílias da capital.

“Sabemos da importância da construção de um laço de identidade do povo de Porto Velho com a sua cidade. Hoje, a nossa população tem a oportunidade de vivenciar experiências como essa da Fábrica de Chocolate, que preserva, motiva e incentiva o nosso bem maior, que são as crianças”.

A programação da Páscoa no Parque da Cidade segue até este domingo (5), com distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e refrigerante, ampliando as opções de entretenimento e garantindo momentos de diversão e convivência para crianças e responsáveis.