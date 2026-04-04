Ex invade casa por ciúmes, agride homem e foge antes da chegada da PM

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/04/2026 às 08h20

Um homem fugiu após agredir outro dentro de uma residência no bairro Nova Brasília, em Ji-Paraná, na madrugada desta Sexta-Feira Santa (3), antes da chegada da Polícia Militar. A vítima acionou a polícia após ser atacada durante um encontro na casa de uma jovem.

De acordo com as informações apuradas, a situação ocorreu enquanto a moradora recebia um amigo e ambos consumiam bebida alcoólica no local. O encontro foi interrompido com a chegada inesperada do ex-namorado da mulher, que teria invadido o imóvel e iniciado a agressão sem diálogo prévio.

Durante o episódio, socos e chutes foram desferidos contra o convidado, que sofreu ferimentos. A ação foi descrita como repentina, com a violência ocorrendo dentro da residência.

Após o acionamento da Polícia Militar, o agressor deixou o local ao tomar conhecimento de que a viatura se deslocava para a ocorrência, não sendo localizado até o momento.

Ainda segundo relato da moradora, não há interesse em retomar o relacionamento com o ex-companheiro. Ela também esclareceu que o homem agredido é gay e que não existia qualquer relação amorosa entre eles, apenas um encontro social.