EUA interceptam navio iraniano face a incerteza sobre negociações

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 25/04/2026 às 10h06

"O Comando Central das Forças Armadas dos EUA (Centcom, na sigla em inglês), responsável pelo Oriente Médio, divulgou na sexta-feira, na rede social X, uma fotografia do contratorpedeiro de mísseis guiados USS Rafael Peralta interceptando o navio.

Embora não existam números consolidados do Centcom, pelo menos 29 navios mercantes e petroleiros em trânsito para ou a partir de portos iranianos foram obrigados a parar, segundo a imprensa norte-americana, desde o início do bloqueio, em 13 de abril.

Na quarta-feira, o Departamento de Defesa dos EUA anunciou a interceptação de um navio que transportava petróleo iraniano no oceano Índico, a segunda operação militar desse tipo realizada em um intervalo de uma semana.

As forças norte-americanas também apreenderam um navio porta-contêineres no fim de semana passado.

Em resposta, a Guarda Revolucionária iraniana, o exército ideológico da República Islâmica, apreendeu em 15 de abril dois navios no estreito de Ormuz por "operarem sem as autorizações necessárias".

O presidente dos EUA prorrogou indefinidamente o cessar-fogo com o Irã, que expirava na quarta-feira, para permitir negociações com a República Islâmica.

Donald Trump assegurou, no entanto, que manterá o bloqueio naval imposto ao Irã, o que Teerã denunciou como uma violação da trégua, recusando, por isso, participar de uma nova rodada de negociações.

O Departamento do Tesouro informou que o bloqueio portuário está afetando 90% do comércio marítimo que entra e sai do Irã.

Segundo a Casa Branca, os enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner vão viajar no sábado para o Paquistão para participar de uma nova rodada de negociações de paz com o Irã, anunciou a porta-voz do governo, Karoline Leavitt, na sexta-feira.

No entanto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, afirmou na rede social X que, apesar de terem viajado na sexta-feira para o Paquistão, "não está prevista qualquer reunião bilateral" com os Estados Unidos."