Energisa encerra hoje (14/04) inscrições para Jovem Aprendiz em Porto Velho

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 14/04/2026 às 08h20

Os jovens de Porto Velho que desejam ingressar no mercado de trabalho têm até esta terça-feira, 14 de abril, para garantir participação no programa de Jovem Aprendiz da Energisa Rondônia. As inscrições se encerram hoje, e esta é a última oportunidade para quem busca experiência profissional em uma grande empresa do setor elétrico.

O programa é voltado para jovens que desejam desenvolver habilidades profissionais e adquirir experiência prática. Durante o período de aprendizagem, os selecionados terão acesso à capacitação teórica e atividades supervisionadas dentro da empresa.

Além da vivência no ambiente corporativo, os participantes recebem benefícios e acompanhamento, contribuindo para o crescimento pessoal e profissional.

De acordo com Sabrina Amorim, coordenadora de RH da Energisa Rondônia, o programa é uma porta de entrada importante para o futuro profissional dos jovens. “Acreditamos no potencial dos jovens e no poder da educação aliada à prática. O programa de Jovem Aprendiz é uma oportunidade de desenvolver habilidades, ganhar experiência e dar os primeiros passos em uma carreira sólida. Nosso compromisso é contribuir para a formação desses talentos e para o desenvolvimento da comunidade”, destaca.

Quem pode participar

Para concorrer às vagas, é necessário atender a alguns requisitos básicos, como:

Idade de 18 a 23 anos;

Concluído o ensino médio;

Não ter vínculo empregatício no ato da matrícula;

Não ter sido jovem aprendiz da empresa (Energisa) em outros momentos;

Ter disponibilidade em horário comercial, de segunda a sexta-feira;

Se for do sexo Masculino, obrigatório reservista;

Título de Eleitor.

Como se inscrever

Os interessados devem se apressar: as inscrições terminam ainda hoje (14 de abril). O cadastro deve ser feito de forma online, por meio da plataforma Gupy. Link abaixo: