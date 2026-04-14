EMPREENDEPET- Empreendedoras, pratos regionais e adoção de animais começa nesta sexta-feira (17/04), em Porto Velho

Por Yalle Dantas

Publicada em 14/04/2026 às 17h01

Com foco no empreendedorismo feminino, na valorização da cultura local e na adoção responsável de animais, o Projeto EmpreendePET acontece de 17 a 19 de abril, a partir das 17h, no Espaço Alternativo, em Porto Velho. A programação gratuita reúne feira de mulheres empreendedoras, praça de alimentação com pratos regionais, apresentações culturais, desfile de pets e espaço para adoção.

A realização do projeto conta com recursos viabilizados por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil). “Será um encontro pensado com muito carinho para incentivar o empreendedorismo, valorizar nossas mulheres empreendedoras e, principalmente, promover a adoção responsável, dar um novo lar a um amigo e transformar vidas”, destaca a parlamentar.

PROGRAMAÇÃO DIVERSIFICADA

O EmpreendePET oferecerá ainda inovações e novidades do setor pet, além de ações de conscientização sobre proteção, respeito e bem-estar animal. O evento também valoriza a economia criativa e o protagonismo feminino.

SERVIÇO

Datas: 17, 18 e 19 de abril de 2026

Horário: a partir das 17h

Local: Espaço Alternativo – Porto Velho (RO)

Entrada gratuita