Em novo comunicado, líder supremo diz que Irã protegerá sua força nuclear

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 30/04/2026 às 15h32

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, disse hoje que os iranianos vão proteger seus mísseis e a capacidade nuclear do país, considerados por ele um "capital nacional".

Tecnologia nuclear e de mísseis foi listada por Khamenei como um ativo nacional ao lado da "identidade, espiritualidade, talento humano e inovação científica" do país. "[Os iranianos] protegerão os ativos com a mesma fidelidade com que protegem as fronteiras terrestres, aéreas e marítimas do Irã", disse.

Ele chamou o bloqueio naval dos Estados Unidos em Hormuz de ilegal e se referiu ao país comandado por Donald Trump como "o Grande Satã". A mensagem foi divulgada em alusão ao dia Nacional do Golfo Pérsico.

"Pela vontade divina, o futuro do Golfo Pérsico será brilhante -um futuro livre da América, dedicado ao progresso, à paz e à prosperidade para suas nações", disse Mojtaba Khamenei, líder supremo do Irã.

Líder supremo também disse que países estrangeiros "se intrometem de forma gananciosa" no Golfo e no Mar de Omã. "Eles não têm lugar legítimo aqui, exceto nas profundezas de suas águas", afirmou.

Khamenei não é visto pessoalmente desde o ataque que matou seu pai no começo da guerra e, segundo fontes internacionais, está debilitado e com o rosto desfigurado. Hoje, mais uma vez, o pronunciamento dele foi feito em um comunicado escrito, divulgado pelas agências de notícias estatais.

Donald Trump mencionou mais de uma vez a força nuclear do Irã e tem condicionado um cessar-fogo permanente ao abandono das armas por parte do país. Em um comício no Arizona em 17 de abril, o presidente afirmou que o acordo com o Irã envolveria todo o controle nuclear iraniano.

Ontem, ao fazer novas ameaças, o presidente disse que o Irã "não sabe como assinar um acordo não nuclear". Ele falou sobre o assunto ao publicar uma foto de IA que mostra ele mesmo armado diante de explosões, com a legenda "chega de ser bonzinho".