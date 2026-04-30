Diagnóstico vai orientar ações pedagógicas e fortalecer alfabetização na rede municipal; Mais de 10 mil alunos participam de teste

Por Meiry Santos

Publicada em 30/04/2026 às 15h57

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e o Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero), aplicou a Avaliação Diagnóstica de Fluência Leitora 2026 entre os dias 13 e 30 de abril. A ação contempla aproximadamente 11 mil estudantes do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, das zonas urbana e rural da rede municipal.

A avaliação teve papel estratégico para o município ao permitir um diagnóstico preciso das habilidades de leitura dos estudantes. Mais do que medir desempenho, o teste de fluência leitora foi essencial para identificar como os alunos leem, considerando precisão, velocidade e entonação, aspectos fundamentais para garantir a compreensão dos textos e o avanço na aprendizagem.

Com os resultados obtidos, a Semed passa a contar com dados concretos para orientar políticas públicas educacionais, fortalecer o planejamento pedagógico e direcionar intervenções mais eficazes em sala de aula. Isso possibilita que cada escola atue de forma mais assertiva, atendendo às necessidades específicas de seus estudantes e contribuindo diretamente para a melhoria dos índices de alfabetização no município.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, destacou a importância da avaliação para o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos.

“Esse diagnóstico permite compreender de forma mais precisa o nível de aprendizagem dos estudantes e direcionar ações pedagógicas mais eficientes. Nosso objetivo é garantir que todas as crianças avancem no processo de alfabetização com qualidade”.

A aplicação também reforça o compromisso da gestão municipal com o acompanhamento contínuo da aprendizagem, etapa essencial para assegurar que todas as crianças desenvolvam competências básicas de leitura na idade adequada. Ao investir no monitoramento da fluência leitora, o município avança na construção de uma educação mais equitativa e de qualidade.

“Estamos fortalecendo a educação desde a base, acompanhando de perto o desenvolvimento dos nossos alunos e criando ferramentas para melhorar ainda mais o ensino nas escolas municipais”.

Como parte das ações preparatórias, profissionais da rede participaram, no dia 31 de março, de uma capacitação promovida pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), voltada aos procedimentos da avaliação. Posteriormente, no dia 16 de abril, a Semed realizou um encontro de orientações para gestores, supervisores e aplicadores, garantindo alinhamento técnico e segurança na execução do processo.

Abrangência e participação

2º ano do Ensino Fundamental: 5.349 estudantes

3º ano do Ensino Fundamental: 5.573 estudantes

Total geral: 10.922 estudantes

A iniciativa consolidou-se como uma ferramenta fundamental para o avanço da educação em Porto Velho, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da leitura, base indispensável para toda a trajetória escolar dos alunos.

Canais de atendimento

Divisão de Avaliação e Indicadores Educacionais (DIAIED)

Telefone: (69) 98473-6447

E-mail: [email protected]