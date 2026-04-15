A Escola do Legislativo de Rondônia realiza, nesta quinta-feira (16), em Vilhena, a palestra “O Cooperativismo na Comunidade”, com o empresário e ex-prefeito de Crissiumal (RS), Walter Luiz Heck.
O evento acontece às 15h30, na Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV), e é gratuito, sendo voltado a empresários, estudantes e ao público em geral interessado no tema.
A realização ocorre por iniciativa do deputado estadual Luizinho Goebel, com o objetivo de promover conhecimento e incentivar práticas que contribuam para o desenvolvimento das comunidades.
Durante a palestra, serão abordados temas relacionados ao cooperativismo e seu impacto na economia local, destacando a importância da colaboração, organização coletiva e geração de oportunidades.
A proposta é apresentar como o modelo cooperativista pode fortalecer a economia e estimular o desenvolvimento social de forma sustentável.
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