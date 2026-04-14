Ejud-14 promove webinário sobre povos indígenas com foco em direitos e cultura

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 14/04/2026 às 08h00

A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realiza, na próxima sexta-feira (17/4), o Webinário em Alusão ao Dia dos Povos Indígenas, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a história, a cultura e os direitos das populações originárias no Brasil.



Promovido em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat) e as Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho da 8ª e 11ª Regiões, o evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube, na modalidade telepresencial.



A iniciativa busca fomentar o debate e a reflexão sobre temas relevantes, como a valorização cultural, o protagonismo indígena e os desafios contemporâneos enfrentados por essas comunidades. Também pretende estimular o diálogo entre lideranças indígenas, especialistas e pesquisadores.



O webinário integra as ações institucionais em referência ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, e reforça o compromisso da Justiça do Trabalho com a promoção da diversidade, da inclusão e do respeito aos direitos fundamentais.



Programação

O evento será realizado das 9h30 às 11h30 (horário de Rondônia) e das 8h30 às 10h30 (horário do Acre).



Público-alvo

A atividade é destinada a magistrados(as) e servidores(as) da Justiça do Trabalho com transmissão ao vivo no Youtube da EJUD-14, aberta ao público.



Inscrições

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do link disponibilizado pela organização: INSCRIÇÃO - WEBINÁRIO EM ALUSÃO AO DIA DOS POVOS INDÍGENAS.



A ação está alinhada às diretrizes de comunicação institucional da Justiça do Trabalho, que priorizam a disseminação de informações de interesse público com linguagem clara, acessível e foco na cidadania.