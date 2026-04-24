Edital de processo seletivo com vagas para diversas áreas da saúde em Rondônia será lançado na segunda-feira, 27

Por Dinho Nascimento

Publicada em 24/04/2026 às 08h42

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) lançará, na próxima segunda-feira (27), edital de processo seletivo com vagas para profissionais de diversas áreas da saúde. A seleção atenderá às demandas das unidades da Hemorrede Estadual e tem como objetivo fortalecer os serviços hemoterápicos prestados à população rondoniense. Serão ofertadas oportunidades para os cargos de Médico, Enfermeiro, Biomédico, Farmacêutico, Assistente Social, Nutricionista, Técnico em Laboratório e/ou Técnico em Hemoterapia e Técnico em Enfermagem.

Os profissionais selecionados irão atuar nos municípios de:

Porto Velho

Ariquemes

Ji-Paraná

Cacoal

Rolim de Moura

Vilhena

Guajará-Mirim

O presidente da Fhemeron, Anilto Junior, enfatizou que o processo seletivo representa mais um avanço para a instituição. “Estamos trabalhando para ampliar a capacidade operacional da Hemorrede, reforçando nossas equipes e assegurando atendimento humanizado, eficiente e seguro em todas as regiões do estado.”

FORTALECIMENTO DA HEMORREDE

A Fhemeron é responsável pelo abastecimento de sangue e hemocomponentes para unidades hospitalares, atendimentos transfusionais e campanhas permanentes de incentivo à doação. Com a chegada de novos profissionais, a expectativa é ampliar a assistência, garantir maior agilidade nos serviços e fortalecer a rede estadual de saúde.

O edital completo será publicado nos canais oficiais do governo de Rondônia e da Fhemeron, com informações sobre inscrições, requisitos, cronograma e demais etapas da seleção. A instituição reforça ainda o convite à população para continuar participando das campanhas de doação de sangue, gesto solidário que salva vidas todos os dias.