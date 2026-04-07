Por Gian Souza

Publicada em 07/04/2026 às 09h50

Lançado em janeiro de 2025, o sistema tem como objetivo garantir mais agilidade, comodidade e segurança aos usuários, permitindo que os pacientes consultem seus exames de forma online, sem a necessidade de deslocamento até a unidade de saúde apenas para retirar resultados impressos.

Desde a sua implantação, a plataforma já contabiliza 6.322.913 exames disponibilizados, demonstrando o alcance e a importância do serviço para a população. Só em 2026, foram registrados 123.316 exames em janeiro, 113.353 em fevereiro, 141.225 em março e, em abril, até o momento, 5.518 exames, números que reforçam a crescente adesão ao sistema digital.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a iniciativa faz parte do processo de modernização dos serviços públicos de saúde no município. “Estamos investindo em tecnologia para facilitar a vida da população. O Meu Exame ON garante mais rapidez no acesso aos resultados, reduz deslocamentos e torna o atendimento mais eficiente. É um avanço importante na forma como a saúde pública é oferecida em Porto Velho”.

COMO ACESSAR

Para utilizar o serviço, o cidadão deve, inicialmente, realizar o atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima de sua residência ou em uma unidade de urgência e emergência da rede municipal. Após a consulta médica e a realização dos exames laboratoriais, o usuário poderá acessar os resultados de forma online por meio da plataforma no endereço eletrônico https://meuexame.portovelho.ro.gov.br/ e clicar em ‘Exames Laboratoriais’. Caso já tenha cadastro, é só preencher com login e senha.

Se é a primeira vez, deverá fazer o cadastro na plataforma com os dados pessoais, criar uma senha e pronto. Todos os exames realizados na rede municipal de saúde de Porto Velho estarão disponíveis, com acesso exclusivo e protegido por login e senha.

Todos os exames realizados na rede municipal de saúde de Porto Velho ficarão disponíveis na plataforma, garantindo acesso exclusivo e seguro ao próprio paciente.

O Secretário da Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI), Cezar Marini, destacou a importância da ferramenta digital. “Desde o lançamento da plataforma, já registramos milhares de acessos, o que demonstra a forte adesão da população à solução digital. Esse número cresce continuamente, reforçando a confiança dos usuários e comprovando a efetividade da ferramenta na ampliação do acesso à informação em saúde”.

PRESENCIAL

O atendimento presencial para retirada dos resultados de exames segue disponível em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) para os usuários que preferirem essa modalidade ou que não tenham acesso à internet.

A secretária adjunta de Saúde, Mariana Prado, reforçou que o acesso aos resultados continua também no formato físico. “O atendimento presencial para retirada dos resultados continua garantido em todas as nossas UBS. Nós sabemos que nem todos têm acesso à internet ou se sentem confortáveis com as ferramentas digitais, por isso mantemos essa opção para assegurar que ninguém fique sem atendimento”.

O Meu Exame ON surgiu como uma alternativa que amplia o acesso, reduz deslocamentos desnecessários e proporciona mais comodidade à população. A ferramenta não substitui o atendimento tradicional, mas atua de forma complementar, modernizando e fortalecendo os serviços prestados na rede municipal de saúde.