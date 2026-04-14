Deputado quer extinção do cargo de vereador, moradores de Parecis e Jean Mendonça “cobram” Energisa, maior bancada da Ale-RO é do PL

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/04/2026 às 14h10

Vereador – Uma proposta polêmica, mas até certo ponto, necessária, a do deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM), de transformar vereadores de câmaras de municípios com até 30 mil habitantes em conselheiros, inclusive, sem salários fixos, vem mobilizando opiniões. A iniciativa de Amom já teria o apoio de 30 deputados para protocolar o texto que está em fase de finalização e deverá ser apresentado, ainda, este mês à Mesa Diretora da Câmara Federal. A proposta de Amom exclui a remuneração fixa e passa a fornecer ajuda de custo por sessão realizada aos Conselheiros. O deputado Amom foi vereador em Manaus e, afirmou publicamente, que “vereador e m... é a mesma coisa”, e que, ao chegar na Câmara Federal em 2023, constatou que “deputado federal é a mesma coisa”.

Vereador II – Nas eleições de 2024, 25 municípios de Rondônia tinham colégio eleitoral com menos de 10 mil eleitores. O menor número de eleitores em Rondônia é do município de Pimenteiras do Oeste, onde estavam aptos a votarem nas eleições municipais (prefeito e vereador) de 2024, 2,351 eleitores. O vereador mais bem votado no município professor Armindo (MDB), que obteve 140 votos e o menos votado, o Maninho da Professora Ridalva (MDB) com 59 votos. Realmente é necessário que a criação de novos municípios, que está suspensa desde 1996, através a Emenda Constitucional nº 15. Porto Velho, por exemplo, tem dez distritos, alguns a cerca de 400 km da sede e, vários deles tem condições de emancipação e deixar de depender do município sede seja revista. Calcula-se o quanto cada município gasta com salários de 9 vereadores, assessores (salários, diárias, etc.), estrutura física), da câmara de Pimenteiras, por exemplo. O orçamento em 2025 da Câmara Municipal, foi em torno de R$ 2,8 milhões.

Energisa – Moradores da Zona Rural de Parecis, na Linha 65, Lote 24.155GB estão indignados com a empresa que distribui a energia elétrica em Rondônia, a Energisa. Desde março último, que uma equipe técnica da empresa colocou um poste com um transformador no local, atendendo solicitação dos moradores, dentro do Programa Luz para Todos, pela OS nº 116.789.875. O trabalhou foi realizado no dia 11 de março e os moradores foram comunicados que uma outra equipe viria no dia 13, dois dias depois, para concluir a ligação da rede de transmissão ao padrão de energia residencial, já com poste e transformador instalados e aguardando a conexão. Como o trabalho não foi concluído, no dia 23 de março, como ficou determinado, o deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) encaminhou ofício o diretor presidente da Energisa-RO, André Luís Cabral Tehobald. Hoje, 14 de abril, o poste com o transformador continua aguardando os técnicos. É o fim da rosca...

Deputados – A Janela Partidária (5 de março a 3 de abril), que possibilitou a mudança de partidos pelos deputados (federais e estaduais) e também de vereadores, sem penalidades, devido a infidelidade partidária, que leva a perda do mandato, mudou o quadro na Assembleia Legislativa. Dos 24 parlamentares, 14 utilizaram a Janela e trocaram de sigla partidária. Quem mais perdeu foi o União Brasil, que tinha cinco deputados e ficou somente com três: Yeda Chaves (PVH) e Ismael Crispin (São Miguel do Guaporé), que compõe a Federação União Progressista (UB-PP) e Cirone Deiró (Cacoal). O PL foi o maior beneficiado, pois tinha dois deputados, Jean Mendonça (Pimenta Bueno) e Eyder Brasil (PVH), que deixou o partido, mas chegaram Alan Queiroz (PVH), Ezequiel Neiva (Cerejeiras), Taíssa Sousa (Guajará-Mirim), Lucas Torres (Cujubim), Luizinho Goebel (Vilhena) e Nim Barroso (Ji-Paraná). É a maior bancada, após a Janela Partidária.

Deputados – O segundo partido com maior número de deputados é o PRD, com Ribeiro do Sinpol (PVH), Jean Oliveira (PVH), Pedro Fernandes (Cujubim), Edevaldo Neves (PVH), Gislaine Lebrinha (São Francisco do Guaporé) e Rosângela Donadon (Vilhena). É um grupo forte, o partido presidido pelo chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Elias Rezende. O PSD ficou com a bancada de três deputados, Laerte Gomes (Ji-Paraná), o mais bem votado (25.603 votos) em 2022, Cássio Góes (Cacoal) e, Eyder Brasil, que veio do PL. O Avante, que não tinha representante na Ale-RO. agora tem Marcelo Cruz (PVH), o Novo, Luís Eduardo Schincáglia, o Dr. Luís do Hospital, de Jaru. Também com um deputado as bancadas do Podemos, delegado Rodrigo Camargo (Ariquemes) e o Republicanos, de o presidente da Casa de Leis, Alex Redano (Ariquemes), além de Cláudia de Jesus (Ji-Paraná), da Federação PT-PV-PCdoB.

Respigo

A Assembleia Legislativa tem 24 cadeiras e somente três, a princípio não disputará a reeleição nas eleições de outubro. Rodrigo Camargo, do Podemos, que inicialmente disputaria uma das duas vagas ao Senado, depois optou pela sucessão estadual, mas provavelmente será o vice do senador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado e é pré-candidato a governador. Convite ele recebeu +++ O quarto deputado mais bem votado em 2024, Cirone Deiró (UB), de Cacoal é pré-candidato a vice do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que concorre a governador. E Ezequiel Neiva, de Cerejeiras trabalha uma pré-candidatura a deputado federal, mas enfrenta problemas de inelegibilidade, situação que seus assessores garantem, que será normalizada até as convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), para escolha dos candidatos +++ O encontro que a cúpula do PSD tinha programado para Porto Velho sexta-feira (10), para filiação de novos membros, a princípio marcado para às 14h na sede do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil, foi transferido para o Portal das Américas, na BR 364. A iniciativa acabou sendo cancelada e será realizada em nova data +++ Pela Copa Libertadores, jogam hoje (14), {as 22h, LDU e Mirassol. O jogo ocorre no Estádio de Liga Deportiva Universitaria em Quito (Equador) +++ Pela Copa Sul-Americana, Grêmio e Deportivo Riestra, na Arena do Grêmio, às 18h; São Paulo e O´Higgins no Morumbis, às 18h; Vasco e Audax Italiano, 20h em São Januário, e Santos e Deportivo Vecoleta, na Vila Belmiro, às 20h30.