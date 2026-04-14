Sonho antigo vira realidade com chegada do asfalto

Por André Oliveira

Publicada em 14/04/2026 às 16h23

“Aqui a situação era feia”. É assim que o comerciante Francisco Moreira, relembra os anos vividos na rua Ivan Marrocos, no bairro Castanheira, na zona sul de Porto Velho. Morador da região há quase três décadas, ele acompanhou de perto as dificuldades enfrentadas pela comunidade.

Francisco Moreira acompanhou de perto as dificuldades enfrentadas pela comunidade

“Fazia muitos anos que a gente lutava para conseguir o asfalto, nunca perdemos a esperança. No período de chuva era muita lama, e no verão, muita poeira. Eu chegava a perder clientes no meu mercadinho por causa disso. Era uma dificuldade imensa que para conseguir vender meus produtos no meu mercadinho”.

Hoje, a realidade é outra e a emoção é evidente. “Agora eu me alegro ao ver essa mudança. Graças a Deus estamos felizes com essa vitória que a gente sempre sonhou”. Assim como Francisco, outros moradores dos bairros Castanheira, Cidade Nova e Novo Horizonte já sentem os impactos positivos das obras de pavimentação realizadas na região.

RUAS RENOVADAS

Ruas que antes dificultavam o acesso agora garantem mais mobilidade, segurança e conforto para quem vive e trabalha nesses locais. No bairro Cidade Nova, as intervenções contemplaram diversas vias, como as ruas Xangrilá, Professor Câmara Lene, Galileu Galilei e Ivan Marrocos, somando aproximadamente 1.992,8 metros de pavimentação. Já no bairro Novo Horizonte, ruas como Estocolmo, Montserrat, Bruxelas, Monique e Circular 1 receberam melhorias, totalizando cerca de 1.907 metros.

Ruas que antes dificultavam o acesso agora garantem mais mobilidade

Os números refletem um trabalho contínuo que tem impacto direto na vida da população, principalmente durante o período chuvoso, quando a lama deixava ruas praticamente intransitáveis. Ruas mais organizadas, acessíveis e valorizadas mostram que, para muitos moradores, o asfalto representa muito mais que uma melhoria urbana é a realização de um sonho antigo para esses moradores.

MUDANÇA HISTÓRICA

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, destacou que as ações seguem planejamento estratégico para atender regiões que mais precisam. “A pavimentação representa mais do que infraestrutura. É qualidade de vida, é acesso, é segurança. Estamos avançando com responsabilidade, levando melhorias para diferentes bairros e transformando a realidade da população”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também reforçou o compromisso da gestão com obras que impactam diretamente a vida das pessoas. “A gente sabe o que a população enfrentava antes, com lama, poeira e dificuldade de acesso. Quando a pavimentação chega, muda tudo. É mais conforto, mais segurança e valorização para os moradores. Esse é o nosso compromisso: transformar a nossa Porto Velho”.