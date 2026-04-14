Cujubim receberá curso de “Oratória de Alto Impacto” por indicação do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 14/04/2026 às 16h05

O município de Cujubim receberá, entre os dias 22 e 24 de abril, o curso “Oratória de Alto Impacto”, promovido pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Rondônia, iniciativa voltada ao fortalecimento da comunicação, da expressão em público e do desenvolvimento pessoal. A capacitação será realizada das 18h30 às 22h30, na Câmara Municipal de Cujubim, e é resultado de indicação do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD).