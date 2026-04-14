Cujubim receberá curso de “Oratória de Alto Impacto” por indicação do deputado Pedro Fernandes

O município de Cujubim receberá, entre os dias 22 e 24 de abril, o curso “Oratória de Alto Impacto”, promovido pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Rondônia, iniciativa voltada ao fortalecimento da comunicação, da expressão em público e do desenvolvimento pessoal. A capacitação será realizada das 18h30 às 22h30, na Câmara Municipal de Cujubim, e é resultado de indicação do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD).
O curso será ministrado pelo professor João Belarmino, e busca oferecer técnicas de comunicação, postura, desenvoltura e argumentação, contribuindo para a formação de estudantes, profissionais, lideranças e demais participantes interessados em aprimorar a capacidade de falar em público.
Segundo Pedro Fernandes, a iniciativa reforça o compromisso do mandato com a educação e a preparação das pessoas para novos desafios profissionais e pessoais. "Investir em qualificação é abrir portas para oportunidades, fortalecer lideranças e preparar nossa população para os desafios do presente e do futuro”, destacou o deputado.
A realização do curso em Cujubim amplia o acesso à formação continuada no município e fortalece ações voltadas à educação e ao desenvolvimento humano, áreas tratadas como prioritárias pelo mandato.
As inscrições podem ser realizadas por link: even3.com.br/oratoria-de-alto-
impacto-cujubim-721736/
Maiores informações pelo telefone (69) 99336-2732.
Segundo Pedro Fernandes, a iniciativa reforça o compromisso do mandato com a educação e a preparação das pessoas para novos desafios profissionais e pessoais. "Investir em qualificação é abrir portas para oportunidades, fortalecer lideranças e preparar nossa população para os desafios do presente e do futuro”, destacou o deputado.
A realização do curso em Cujubim amplia o acesso à formação continuada no município e fortalece ações voltadas à educação e ao desenvolvimento humano, áreas tratadas como prioritárias pelo mandato.
As inscrições podem ser realizadas por link: even3.com.br/oratoria-de-alto-
Maiores informações pelo telefone (69) 99336-2732.
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