Deputado Luizinho Goebel destina R$ 132 mil para aquisição de veículo da Semcelt em Itapuã do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 27/04/2026 às 08h10

O município de Itapuã do Oeste foi contemplado com uma emenda parlamentar no valor de R$ 132 mil, de autoria do deputado estadual Luizinho Goebel, destinada à aquisição de um veículo utilitário para a Semcelt (Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo).

O recurso já foi pago por meio da Ordem Bancária nº 2026OB49023, conforme o processo SEI nº 0005.001263/2026-33, garantindo ao município a possibilidade de iniciar os trâmites para compra do veículo.

A solicitação foi feita pelo secretário da pasta, Leandro Bola, que destacou a necessidade do investimento para melhorar a logística das atividades esportivas e culturais, incluindo o transporte de equipamentos e apoio a eventos.

Com a liberação do valor, a expectativa é que o novo veículo contribua diretamente para o fortalecimento das ações da Semcelt, ampliando o alcance dos projetos e beneficiando atletas e a comunidade em geral.