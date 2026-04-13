Deputado Edevaldo Neves viabiliza entrega de placas solares para associação em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 13h40

O deputado estadual Edevaldo Neves reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de Rondônia ao viabilizar, por meio de emenda parlamentar, a entrega de placas solares para uma associação no município de Vilhena.

A ação, realizada em parceria com o vereador Silvano Pessoa, representa um investimento direto na produção local e na melhoria da qualidade de vida dos associados, garantindo acesso a uma fonte de energia limpa, econômica e sustentável.

Durante o evento, que contou com a presença de lideranças e moradores da região, o deputado Edevaldo Neves foi destacado como peça fundamental para que o recurso chegasse até a associação, tornando realidade um projeto aguardado há anos pela comunidade.

A implantação do sistema de energia solar permitirá a redução significativa nos custos com energia elétrica, além de fortalecer as atividades produtivas da associação, gerando mais autonomia e oportunidades de crescimento.

“Esse é um investimento que traz economia, sustentabilidade e desenvolvimento. Nosso compromisso é continuar trabalhando para levar melhorias concretas para quem mais precisa”, destacou o parlamentar.

A iniciativa também reforça a importância de políticas públicas voltadas à energia renovável, contribuindo para a preservação ambiental e para o futuro das próximas gerações.