Deputada Lebrinha viabiliza recurso para atendimento oncológico em Rolim de Moura

Por Julia Cardoso

Publicada em 30/04/2026 às 08h00

O município de Rolim de Moura passou a contar com um recurso de R$ 75 mil destinado à Associação Mulheres de Lenço. O investimento atende a pedido do professor Edilson e será utilizado no apoio a pacientes em tratamento oncológico.



O recurso será aplicado na realização de exames e na aquisição de medicamentos. A associação atende mulheres de diferentes idades que necessitam de acompanhamento e suporte durante o tratamento.



A iniciativa busca fortalecer o atendimento aos pacientes e ampliar o acesso aos serviços de saúde no município.



A deputada destacou que tem destinado recursos para o setor da saúde em diferentes municípios de Rondônia. Segundo a parlamentar, a descentralização dos investimentos é um ponto importante para atender demandas do interior.



“Nosso objetivo é garantir que o atendimento chegue a quem precisa, fortalecendo o suporte às mulheres em tratamento”, afirmou.



A Associação Mulheres de Lenço atua no acolhimento de pacientes oncológicos, oferecendo apoio durante o tratamento. Com o recurso, a expectativa é ampliar a capacidade de atendimento, garantir maior acesso a exames e contribuir para a continuidade dos tratamentos, fortalecendo a rede de apoio à saúde no município.

A deputada também agradeceu ao Governo de Rondônia pelo apoio e destacou que a parceria tem possibilitado o atendimento de demandas e a entrega de recursos em diferentes regiões do estado.