De mísseis de fragmentação ao bombardeiro do

Por Otávio Preto, G1/São Paulo

Publicada em 04/04/2026 às 09h52

Um dos últimos a entrar no conflito e o menos moderno da lista, o bombardeiro B-52 tem capacidade para transportar até 32 toneladas de armamentos, incluindo bombas, minas e mísseis, além de poder carregar ogivas nucleares.

O B-52 é um modelo fabricado pela Boeing e pode voar por mais de 14 mil quilômetros sem reabastecer. Ao menos 744 unidades foram produzidas, e a última foi entregue em outubro de 1962. O modelo foi projetado para transportar armamento nuclear e se tornou um ativo importante dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, sendo visto como o “bombardeiro do juízo final”.

A entrada da aeronave na guerra indicou que as defesas aéreas do Irã já estavam bem enfraquecidas, já que ele não é tão ágil quanto caças e fica mais vulnerável a sistemas antiaéreos.