Curso gratuito de bordado em pedrarias forma 100 mulheres em Jaru

Por ascom

Publicada em 21/04/2026 às 08h40

Dando sequência ao trabalho iniciado no ano passado, o projeto A Arte de Bordar promoveu uma nova edição em Jaru durante este mês de abril. Patrocinada pela Águas de Jaru, a capacitação gratuita em bordado de pedrarias beneficiou mulheres de trajetórias diversas, fortalecendo a rede de empreendedorismo feminino e reafirmando o potencial da arte manual como ferramenta de inclusão social e renda no município.

O projeto aconteceu entre os dias 13 e 17 de abril. A formatura foi realizada no último sábado (18). A turma da manhã, composta por mulheres que já haviam participado do projeto no ano passado, pode dar continuidade aos aprendizados participando do módulo 2 do projeto. A nova etapa ofereceu um processo de capacitação complementar, ampliando o repertório técnico das participantes e fortalecendo as possibilidades de continuidade da prática do bordado como atividade produtiva.

Na turma do módulo 1, as alunas aprenderam técnicas específicas da prática artesanal e desenvolveram peças autorais, carregadas de referências pessoais, identidade cultural e criatividade.

A formação integrou o projeto “A Arte de Bordar pelo Brasil: Mãos que Transformam”, idealizado pela artista Fernanda Nadal, e foi realizado ao longo de cinco dias na sede da concessionária Águas de Jaru.

Para a diretora-presidente da Águas de Jaru, Carolina Gregório, o objetivo é ampliar esse impacto. “Quando oferecemos qualificação, estamos criando oportunidades reais de transformação social. O retorno aparece diretamente na vida dessas mulheres e na economia local. Esse é o nosso trabalho transformar vidas para além do saneamento”, afirma.

A iniciativa ofereceu aulas práticas, palestras sobre empreendedorismo e kits completos de materiais, além de um auxílio financeiro de R$ 350,00 para as participantes que concluíram o curso. Ao todo, foram disponibilizadas 100 vagas, sendo 50 para cada módulo.

Ao final das atividades, no dia 18, as beneficiárias apresentaram as peças produzidas durante o processo formativo, celebrando os resultados de uma jornada marcada por criatividade, colaboração e descobertas.

Desde sua criação, o projeto já capacitou mais de mil mulheres em diferentes regiões do país, ampliando oportunidades de geração de renda por meio do bordado em pedrarias. Além de valorizar o trabalho artesanal, o projeto reafirma o potencial do bordado como ferramenta de expressão cultural, geração de renda e fortalecimento das mulheres participantes.

O projeto A Arte de Bordar pelo Brasil: Mãos que Transformam, com PRONAC 250722, é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/91) – Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil: do lado do povo brasileiro e, em Jaru/RO, conta com patrocínio da Águas de Jaru e apoio da Prefeitura Municipal de Jaru. A Coordenação Geral é da Fernanda Nadal e a Produção Executiva é da Amora Produções Culturais.

Sobre Fernanda Nadal

Fernanda Nadal é designer de bordados em pedrarias, professora, empresária e escritora na área da moda, com pós-graduação em Moda e Cultura (UEL), MBA pela USP e formação na École Lesage, em Paris.

Atuou por 20 anos (2002–2022) em seu próprio ateliê, criando bordados exclusivos, e em 2021 foi destaque na exposição A Arte da Moda, ao lado de Dior e Chanel, no Farol Santander.

Em 2019, criou o projeto A Arte de Bordar pelo Brasil, que capacita mulheres de baixa renda em bordado em pedrarias e promove sua inserção no mercado de trabalho.

A primeira turma formou mais de 30 mulheres, muitas empregadas em menos de dois meses. O projeto foi aprovado pela Lei Rouanet em 2020 e, desde 2022, conta com patrocínios incentivados, tendo capacitado mais de 1.000 mulheres no Brasil.

Autora do livro A Arte de Bordar (2023) e fundadora do Clube Criativo (2024), primeiro clube de assinatura de bordado em pedrarias da América Latina, já impactou mais de 6.000 alunas em 12 países.

Mais informações sobre o Arte de Bordar em Jaru no Instagram: @aartedebordarpelobrasil e @aguasdejaru