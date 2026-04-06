Por André Oliveira

Publicada em 06/04/2026 às 16h14

O cruzamento entre a avenida Pinheiro Machado e a rua Venezuela começou a receber novos semáforos com o objetivo de organizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança no trânsito em um dos pontos mais movimentados da capital. A intervenção é resultado de estudos técnicos realizados pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), que vem analisando diferentes regiões da cidade para implementar melhorias na mobilidade urbana.

A instalação atende a uma demanda antiga de moradores e condutores, que enfrentavam dificuldades diárias no local, marcado por grande fluxo e risco de acidentes. De acordo com os levantamentos feitos pela equipe técnica, o comportamento do tráfego no cruzamento varia ao longo do dia. Durante o período diurno, o maior volume de veículos se concentra na rua Venezuela. Já no fim da tarde, o fluxo se intensifica na avenida Pinheiro Machado.

Para resolver o problema, os novos semáforos foram programados com temporização variável, ou seja, o tempo de abertura e fechamento será ajustado conforme os horários de maior movimento em cada via. A medida busca garantir mais fluidez ao trânsito, reduzindo o tempo de espera e proporcionando maior segurança para motoristas e pedestres.

Outro fator que reforçou a necessidade da intervenção é a importância do trecho como ligação entre vias estratégicas da cidade, como as avenidas José Vieira Caúla, Abunã, Calama e a própria Pinheiro Machado. Um estudo de volumetria, que mede a quantidade de veículos, apontou o alto fluxo no cruzamento e confirmou a necessidade da implantação do semáforo.

Além disso, a Semtran destaca que o monitoramento será contínuo. A operação dos equipamentos passará por testes práticos e poderá receber ajustes conforme o comportamento real do trânsito, garantindo maior eficiência na organização do fluxo.

O prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização do trânsito na capital. “Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para melhorar a mobilidade em Porto Velho. Esse semáforo é resultado de estudos técnicos e vai trazer mais segurança, organização e fluidez para quem passa por esse cruzamento todos os dias”, afirmou.