Criminosos disparam vários tiros contra casa no bairro Socialista

Por News Rondônia

Publicada em 07/04/2026 às 08h50

Um tiroteio no bairro Socialista mobilizou a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (6), em Porto Velho. O ataque aconteceu em uma residência localizada na rua Gavião Real, zona Leste da capital rondoniense.

Segundo informações preliminares, dois criminosos chegaram ao local em uma bicicleta e dispararam diversas vezes contra o imóvel. No interior da casa, um apenado monitorado por tornozeleira eletrônica reagiu, resultando no tiroteio.

Apesar da intensidade dos disparos e do pânico causado entre os vizinhos, ninguém ficou ferido durante o confronto. Após a tentativa de homicídio, a dupla fugiu do local utilizando a bicicleta e ainda não foi localizada pelas autoridades.