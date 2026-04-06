CRAS promove semana especial de Páscoa com atividades educativas e fortalecimento de vínculos

Por Assessoria

Publicada em 06/04/2026 às 14h37

Nesta semana, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolvido pelo CRAS, promoveu uma programação especial em alusão à Páscoa, envolvendo crianças e adolescentes em momentos de aprendizado, convivência e celebração.

A atividade principal foi a confecção de ovos de Páscoa, proporcionando aos participantes uma experiência prática e significativa. Mais do que produzir doces, a ação estimulou a criatividade, o trabalho em equipe, a coordenação motora e o sentimento de pertencimento. Momentos como esse fortalecem vínculos, incentivam a socialização e contribuem para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes atendidos pelo serviço.

Além disso, também foram realizadas atividades lúdicas e educativas com a temática da Páscoa, reforçando valores como solidariedade, partilha e respeito ao próximo.

Encerrando a semana, houve a entrega de ovos de Páscoa, realizada por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), levando alegria e carinho aos participantes e suas famílias.

O CRAS reafirma, por meio dessas ações, seu compromisso com a promoção do bem-estar social e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.