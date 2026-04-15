CRAS promove atividades de fortalecimento de vínculos e bem-estar para idosos em Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 15/04/2026 às 14h26

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), realizou nesta terça-feira (14) uma programação especial voltada ao grupo de idosos atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), reforçando o compromisso da gestão com a promoção da qualidade de vida e do envelhecimento ativo no município.

Durante o encontro, foram desenvolvidas atividades de fortalecimento de vínculos que estimularam o convívio social, o cuidado com o corpo e a valorização pessoal. Entre as dinâmicas aplicadas, destacou-se uma prática voltada à coordenação motora, em que os participantes inseriram varetas em garrafas, contribuindo para o desenvolvimento da concentração, autonomia e habilidades essenciais para o dia a dia.

Além das atividades físicas e cognitivas, o momento também foi marcado por uma ação de reflexão e autoestima. Os idosos participaram de uma dinâmica com espelho, na qual puderam se observar e compartilhar qualidades e características pessoais que reconhecem em si mesmos, promovendo o fortalecimento do autocuidado, da autoconfiança e da valorização da própria trajetória de vida.

A programação ainda contou com intensa interação entre os participantes, fortalecendo laços comunitários, incentivando a troca de experiências e ampliando o sentimento de pertencimento, fatores fundamentais para o bem-estar emocional na terceira idade.

As ações desenvolvidas pelo Cras, com o apoio da Semas, reforçam a importância de políticas públicas voltadas à pessoa idosa, garantindo espaços de acolhimento, escuta ativa e convivência social.