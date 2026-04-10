CPPD divulga lista de Docentes do ex-Território que devem realizar cadastro urgente no sistema SIMEC

Por ascom

Publicada em 10/04/2026 às 08h20

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef-RO) reforça o comunicado oficial emitido nesta quinta-feira, 9 de abril, pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD/RO), que convoca com urgência os professores do ex-Território para a regularização cadastral no sistema SIMEC. A medida é obrigatória para dar andamento aos processos que dependem de cumprimento judicial, permitindo que a comissão organize as bancas de avaliadores junto ao Ministério da Educação.

A atualização dos dados no sistema do MEC é o que garante a fluidez das avaliações e evita que os servidores sofram com novos atrasos em seus direitos já reconhecidos pela Justiça. O presidente da CPPD/RO, Daniel Pereira, enfatiza que a celeridade dos docentes neste momento é fundamental para que o cronograma de trabalho da comissão não seja prejudicado, assegurando que todos os processos pendentes avancem sem entraves burocráticos.

Para facilitar o processo, o sindicato se coloca à disposição para oferecer suporte técnico aos filiados que encontrarem dificuldades no preenchimento do cadastro. Além do apoio do Sindsef, os docentes podem sanar dúvidas diretamente com a CPPD/RO pelos telefones (69) 3217-5612 e (69) 3217-5619, ou ainda contatar a presidência da comissão pelo número (69) 98130-5678.

Segue lista dos Docentes: