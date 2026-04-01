Confúcio ministro no Governo Lula? Assunto ganha destaque na mídia regional, Ordem de Serviço para repavimentar BR 319

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/04/2026 às 14h00

Parceria – O assunto, ainda, está sendo tratado nos bastidores da política, como sempre ocorre nessas ocasiões, mas deverá vir à tona em breve, porque estamos a dois dias do fim da Janela Partidária, que se encerrará na sexta-feira (3), findando o prazo para deputados estaduais e federais, além de vereadores a mudarem de sigla partidária sem perderem os mandatos. A parceria envolve duas lideranças políticas de significativo peso eleitoral da capital e do interior, e deverá ser formalizada nos próximos dias. O objetivo da união de lideranças políticas está relacionado às eleições de outubro e envolve nomes para disputar o Governo do Estado e as duas vagas ao Senado. Como o tempo é o Senhor da razão, recomenda-se, prudência e caldo de galinha, que não fazem mal a ninguém...

Ministério – A previsão é que 18 ministros da equipe do presidente Lula da Silva (PT), composta de 38 ministérios se afastem dos cargos até sexta-feira (3), quando terminará o prazo de desincompatibilização e para que deputados (federal e estadual), mudem de partido para estarem aptos a disputar as eleições gerais de outubro (dia 4 primeiro turno e dia 25 onde for necessário segundo turno), quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, além da Câmara Federal e Assembleias legislativas. Somente se afastando seis meses antes é possível disputar cargos eletivos, por isso a necessidade de desincompatibilização. Em passado recente a coluna informou que o senador Confúcio Moura, presidente do MDB em Rondônia estaria sendo cotado para ocupar um dos Ministérios.

Ministério II – Confúcio Moura é um político vencedor. Já foi prefeito de Ariquemes em mais de uma oportunidade, deputado federal (três mandatos), governador (dois mandatos seguidos), ex-secretário de Estado da Saúde, e agora senador eleito em 2018. É um aliado do presidente Lula no Congresso Nacional e esta semana circularam novos comentários junto a cúpula do Governo Federal, que Confúcio poderá assumir um Ministério, conforme adiantamos em colunas anteriores. As chances de ele assumir o Ministério das Cidades, que tem o ministro Jader Barbalho Filho na titularidade, são reais. É o que se prevê para o futuro político de Confúcio. Jader, que é filho do ex-governador do Pará, Jader Barbalho, e deverá renunciar ao cargo na quinta-feira (2), após entregar 441 moradias do Residencial Viver Mosqueiro, em Belém, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, porque é pré-candidato a deputado federal nas eleições de outubro. Rondônia poderá ganhar um importante Ministério no atual governo. Quem viver verá...

BR 319 – O ministro dos Transportes Renan /filho, anunciou esta semana, a liberação da Ordem de Serviço (OS), para a retomada das obras na BR 319, na ligação Porto Velho a Manaus, única opção rodoviária da Capital do Amazonas com os demais Estados. O senador Eduardo Braga (MDB), disse que “agora tem ordem (de Serviço), tem investimento e tem compromisso assinado”. Também foi assinada OS para construção de ponte sobre o Rio Açu, no Km 260,7 com 320 metros de extensão. “O Amazonas esperou. Agora é a vez do Amazonas avançar”, argumentou Eduardo Braga.

BR 319 II – Construída há mais de 50 anos, completados em março, a BR 319 há tempos tem a sua readequação impedida por ações das Ongs internacionais e nacionais, que querem fechar a rodovia. A intervenção dos chamados “ecologistas da Selva de Pedra”, pois muitos nunca vieram para a Amazônia, a não ser por via aérea, que residem nas grandes metrópoles, há décadas vem prejudicando e impedindo a restauração da 319 deixando Manaus no isolamento rodoviário. Manaus é uma capital que só pode ser acessada por vias aéreas e fluvial com sérios prejuízos para a economia regional, atingindo diretamente a Zona Franca. A BR 319, única opção rodoviária, quando chegam os períodos de Inverno Amazônico (chuvas diárias durante meses) o trecho do “Meião” fica praticamente intransitável. O cronograma do edital do Ministério dos Transportes prevê para 10 de abril a publicação do edital de licitação no “Diário Oficial da União”, e no dia 30, a abertura das propostas das empresas interessadas.

Respigo

Irma Fogaça, chefe de Gabinete do deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), assinou na manhã de hoje (1º), ficha de filiação ao PL. O presidente do diretório estadual do partido, senador Marcos Rogério, pré-candidato a governador abonou a sua filiação +++ Irma foi candidata a deputada estadual em 2918 e somou 8.413 votos ficando como suplente, devido a legenda, mas teve votação superior a 3 dos 24 deputados eleitos. A filiação ao PL é o passo inicial para a pré-candidatura a deputada federal em outubro +++ A Assembleia Legislativa (Ale) durante cerca de 2 horas ficou sem energia elétrica na manhã de hoje (1). Os motores não foram ligados devido à falta de diesel +++ O presidente Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) deve puxar as orelhas do responsável (ou responsáveis) pela manutenção. O prédio tem 13 andares e ficou muito difícil o acesso de pessoas pelas escadarias +++ A Seleção Brasileira até que apresentou um futebol acima do esperado na vitória (3x1) sobre a Croácia em jogo amistoso como preparativos para a Copa do Mundo deste ano realizado na terça-feira (31). A seleção jogou sem vários jogadores considerados titulares, mas apresentou um futebol bem superior ao da derrota (2x1) para a França na última semana +++ Quinta-feira (2) é ponto facultativo e Sexta-Feira Santa (2) feriado nacional. Os trabalhos (administrativos e políticos) na Ale-RO só serão retomados na segunda-feira (6) +++ Hoje é 1º de abril, Dia da Mentira. Mas as notas da coluna são verdadeiras...