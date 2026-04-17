Comitiva do Sindsef/RO une forças na mobilização nacional em Brasília pelo serviço público

Por Assessoria

Publicada em 17/04/2026 às 08h00

A delegação do Sindsef eleita para representar os servidores federais de Rondônia, participa em Brasília da Plenária Estatutária da Condsef/Fenadsef, que ocorre entre os dias 16 e 18 de abril. A comitiva composta pelos diretores Eliete Azevedo, Eva Bezerra, Renata Luna, Janete Nascimento e Auro Amaral, une-se aos representantes da Condsef, Abson Praxedes, Wilton Marques e José Gertrudes, para fortalecer a voz do estado nos debates que definem o futuro da categoria em todo o país.

​A agenda começou intensamente com mais de 15 mil pessoas na Marcha da Classe Trabalhadora no dia 15 de abril, servindo como uma poderosa base para as discussões da plenária. Esse movimento coletivo busca não apenas a valorização das carreiras, mas também a defesa intransigente da democracia e o fortalecimento do sindicalismo classista.

A presença dos diretores rondonienses em Brasília garante que as demandas específicas da região Norte estejam integradas às estratégias nacionais, demonstrando que a unidade da classe é o caminho para conquistar avanços reais.

​Um dos pontos mais urgentes em debate é a regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que trata do direito à negociação coletiva para os servidores públicos. A aprovação dessa medida é vista como um marco histórico para assegurar que os trabalhadores tenham canais formais e protegidos de diálogo com o governo.

Ao longo destes dias, a comitiva do Sindsef reafirma o compromisso de lutar por serviços públicos de qualidade, entendendo que a valorização de quem trabalha é o pilar fundamental para o atendimento digno de toda a sociedade brasileira.