Com indicação de Ezequiel Neiva empresa de aviação agrícola de Cerejeiras recebe homenagem da Ale

Por Alexandre Almeida

Publicada em 16/04/2026 às 08h20

Empresa Jusarah Agro Aérea foi homenageada no estande da Assembleia (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) prestou homenagem à empresa Jusarah Agro Aérea em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do setor produtivo no estado. A indicação foi feita pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), que destacou a importância da atuação da empresa no fortalecimento da agricultura regional. A entrega da homenagem foi feita durante a realização da 3ª edição da Agrocom.

Localizada na Linha 2, em Cerejeiras, a JusarahAgro Aérea é especializada em aviação agrícola e tem se consolidado como referência na prestação de serviços no campo. Entre as atividades realizadas estão a aplicação de defensivos agrícolas, herbicidas, inseticidas e fungicidas nas lavouras de soja e milho. A empresa também atua na semeadura de sementes de capim e em aplicações específicas de herbicidas, contribuindo para o aumento da produtividade e eficiência das propriedades rurais.

“A utilização de aeronaves garante mais agilidade nas operações, proporcionando uma excelente relação custo-benefício aos produtores. Além disso, a tecnologia empregada permite uma aplicação mais uniforme e precisa dos insumos, evitando perdas e reduzindo impactos como o amassamento das plantas, comum no uso de equipamentos terrestres”, destacou o deputado estadual Ezequiel Neiva.



A empresa tem à frente o piloto profissional Rodrigo de Faria, que acumula mais de 20 anos de experiência na aviação agrícola e é sócio-proprietário do empreendimento ao lado do irmão. A trajetória sólida e o compromisso com a qualidade dos serviços prestados têm sido fundamentais para o crescimento da Jusarah Agro Aérea na região.

“É gratificante ver profissionais como o Rodrigo de Faria investindo em nossa região, trazendo tecnologia, eficiência e contribuindo diretamente para o fortalecimento da nossa agricultura. A presença da empresa em Cerejeiras representa avanço e desenvolvimento para o setor produtivo”, afirmou Ezequiel Neiva.

O deputado estadual Ezequiel Neiva também destacou o impacto positivo da atuação da Jusarah Agro Aérea para toda a região. “Empresas como a Jusarah Agro Aérea são fundamentais para o crescimento do agro em Rondônia. Elas oferecem soluções modernas que aumentam a produtividade, reduzem custos e impulsionam a economia local. Essa homenagem é um reconhecimento justo a quem trabalha com dedicação e compromisso com o desenvolvimento do nosso estado”, concluiu o parlamentar.



Fotos: Alexandre Almeida e Thyago Lorentz