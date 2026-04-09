Colisão entre picape e caminhão na BR-364 deixa um morto e uma mulher ferida

Um grave acidente registrado no final da tarde desta quarta-feira (08), na BR-364, em Jaru (RO), resultou na morte de uma pessoa indentificado como Zeferindo da silva 76 anos e deixou sua esposa gravemente ferida.
O acidente aconteceu no km 451 da BR-364, nas proximidades do pedágio entre Ariquemes e Jaru.
De acordo com informações preliminares, uma caminhonete Fiat Strada seguia pela rodovia com o casal quando acabou colidindo frontalmente com um caminhão boiadeiro que trafegava no sentido contrário.
Com o forte impacto, a passageira ficou gravemente ferida, enquanto o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A vítima ferida foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Jaru, onde recebeu atendimento médico.
A perícia técnica foi acionada para os procedimentos de praxe, e após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
