Colisão entre picape e caminhão na BR-364 deixa um morto e uma mulher ferida
Publicada em 09/04/2026 às 08h50
 Um grave acidente registrado no final da tarde desta quarta-feira (08), na BR-364, em Jaru (RO), resultou na morte de uma pessoa indentificado como Zeferindo da silva 76 anos  e deixou sua esposa gravemente ferida.

O acidente aconteceu no km 451 da BR-364, nas proximidades do pedágio entre Ariquemes e Jaru.

De acordo com informações preliminares, uma caminhonete Fiat Strada seguia pela rodovia com o casal quando acabou colidindo frontalmente com um caminhão boiadeiro que trafegava no sentido contrário.

Com o forte impacto, a passageira ficou gravemente ferida, enquanto o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A vítima ferida foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Jaru, onde recebeu atendimento médico.

A perícia técnica foi acionada para os procedimentos de praxe, e após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

