Cirurgias eletivas avançam em Monte Negro com recurso de emenda parlamentar de Pedro Fernandes

Por Assessoria Parlamentar

Publicada em 15/04/2026 às 10h19

O Hospital Municipal Irmã Dulce, em Monte Negro, está realizando um mutirão de cirurgias eletivas com recursos de R$ 1 milhão viabilizados por emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). A iniciativa tem como objetivo ampliar a oferta de procedimentos, reduzir a fila de espera e garantir mais agilidade no atendimento à população do município e de cidades vizinhas.

ntre os pacientes atendidos está o marido de Márcia Cardoso, que realizou a cirurgia de hérnia no estômago e no umbigo. Ela destacou a satisfação da família com o atendimento prestado e agradeceu a atuação da equipe de saúde. “Ficamos muito satisfeitos com todo o atendimento. Meu marido foi muito bem assistido, desde a recepção até a cirurgia. Só temos a agradecer aos profissionais de saúde pelo cuidado e pela atenção”, afirmou.

O deputado Pedro Fernandes destacou que a saúde segue como uma das prioridades do mandato. "Nosso compromisso é ajudar os municípios a ampliarem o acesso aos procedimentos, reduzir filas e oferecer um atendimento mais digno à população. Investir em saúde é cuidar das pessoas quando elas mais precisam”, afirmou.

A diretora do hospital, Fernanda Aguiar, ressaltou a relevância do recurso para o fortalecimento da unidade e para o atendimento regional. "Essa emenda tem grande importância para o hospital, porque amplia nossa capacidade de atendimento. Além da população de Monte Negro, também recebemos pacientes de municípios próximos, o que reforça ainda mais a necessidade desse investimento”, destacou.



O vice-prefeito Vando Ronconi enfatizou o impacto positivo do recurso para a saúde municipal. "Esse investimento representa mais dignidade para quem aguardava por uma cirurgia e fortalece o atendimento do nosso hospital. É um recurso que chega em um momento importante para a saúde de Monte Negro”, afirmou.

O vereador Joaquim Sereno relembrou outros investimentos destinados à área da saúde por meio do mandato do deputado. "Além deste R$ 1 milhão para as cirurgias eletivas, também tivemos mais R$ 1 milhão para a reforma e ampliação da urgência e emergência do hospital e mais de R$ 300 mil para compra de medicamentos. São investimentos que fortalecem a estrutura da saúde e melhoram o atendimento à população”, observou.

A realização dos procedimentos reforça o papel dos investimentos estruturantes na rede pública, contribuindo para a melhoria da assistência hospitalar e para a qualidade de vida da população de Monte Negro e região.