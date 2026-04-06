Caça ao Ovo de Páscoa reúne centenas de crianças e distribui mais de mil ovos em Pimenta Bueno

Por PIMENTA VIRTUAL

Publicada em 06/04/2026 às 15h07

A maior Caça ao Ovo de Páscoa da história de Pimenta Bueno foi realizada no último sábado, 4 de abril, na Praça dos Pioneiros, a partir das 16h. O evento reuniu centenas de crianças e famílias, transformando o espaço em um grande momento de lazer e confraternização.

Durante a programação, diversas atividades foram oferecidas para entreter o público infantil, como pintura facial e distribuição de balões. A principal atração ficou por conta da dinâmica da caça aos ovos, onde fichas foram espalhadas pela praça e, ao serem encontradas pelas crianças, podiam ser trocadas por ovos de Páscoa.

A ação foi promovida pela Prefeitura de Pimenta Bueno e se destacou pela organização e participação do público. Neste ano, o evento superou as expectativas e mais que dobrou em relação à edição anterior. Enquanto em 2025 foram distribuídos cerca de 400 ovos, nesta edição foram mais de mil unidades entregues às crianças.

O evento foi amplamente elogiado pelas famílias presentes, que destacaram a importância de iniciativas como essa para proporcionar momentos de alegria e integração entre a comunidade.