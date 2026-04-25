Benjamin Netanyahu revela luta contra câncer da próstata:

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 25/04/2026 às 09h58

"Oprimeiro-ministro de Israel revelou, nesta sexta-feira, que lutou secretamente contra um câncer de próstata há dois anos. A batalha, garante, foi vencida.

Segundo detalha um relatório médico divulgado hoje pelo gabinete do primeiro-ministro, Netanyahu, de 76 anos, foi operado pela primeira vez de uma hiperplasia benigna da próstata em 29 de dezembro de 2024. Esse quadro clínico se refere ao aumento não canceroso da próstata, muito comum em homens acima dos 50 anos.

O procedimento cirúrgico ocorreu no Centro Médico Hadassah, segundo o The Times of Israel, e foi bem-sucedido. No entanto, meses depois, exames complementares confirmaram a existência de um nódulo de cerca de 1 centímetro na próstata do israelense.

Confirmou-se, então, que o governante sofria de câncer em estágio inicial, sem sinais de metástase. A batalha foi vencida com sucesso, segundo ele próprio detalhou em uma publicação feita nesta semana em suas redes sociais.

Em uma postagem no X, o líder israelense afirmou ter solicitado o adiamento da divulgação do relatório por dois meses, "para que não fosse publicado no auge da guerra, a fim de não permitir que o regime terrorista iraniano espalhasse ainda mais propaganda falsa contra Israel".

"Há um ano e meio, passei por uma cirurgia bem-sucedida na próstata devido a um aumento benigno e, desde então, estou em acompanhamento médico de rotina. No último acompanhamento, foi detectado um pequeno ponto de menos de um centímetro na próstata. No exame, verificou-se que se tratava de um tumor maligno em estágio muito inicial, sem qualquer disseminação ou metástase", afirmou Netanyahu, acrescentando que "Graças a Deus, estou com boa saúde".

Segundo ele, foram apresentadas duas opções: manter apenas o acompanhamento e conviver com o nódulo ou realizar o tratamento para remover o problema.

"Vocês já me conhecem. Quando me dão informações em tempo sobre um possível perigo, eu quero tratá-lo imediatamente", disse, em uma alusão também ao período de conflito vivido pelo país que lidera.

"O ponto desapareceu completamente. Graças a Deus, venci isso também", concluiu, fazendo um apelo para que todos os israelenses cuidem da própria saúde."