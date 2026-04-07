Belo se pronuncia após bloqueio de cachês por dívida trabalhista: “É natural”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/04/2026 às 10h52

Após decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo que determinou o bloqueio de parte da arrecadação de seus shows, o cantor Belo, de 51 anos, divulgou posicionamento oficial por meio de sua assessoria jurídica. A medida judicial envolve uma dívida trabalhista estimada em R$ 230 mil.

No comunicado, a defesa do artista afirmou que a existência de ações desse tipo é comum no setor de entretenimento, destacando particularidades da área. “É natural a existência de processos trabalhistas, especialmente em um segmento em que a legislação muitas vezes não acompanha a dinâmica do mercado”, informou em nota enviada à CNN Brasil.

Segundo a equipe jurídica, a empresa responsável pela carreira do cantor tem buscado acordos para resolver os processos em andamento, embora ressalte que esse tipo de negociação costuma demandar tempo até a conclusão.

O posicionamento também rebate interpretações recentes sobre a decisão judicial. De acordo com a defesa, informações divulgadas publicamente não consideraram todos os detalhes do caso. “Antes de qualquer posicionamento público, é fundamental buscar entendimento completo sobre os termos do processo”, destacou.

Por fim, os advogados esclareceram que a determinação judicial não impede o cantor de seguir com sua agenda de apresentações. “Cabe também esclarecer que as decisões judiciais determinam o bloqueio de até 35% dos ganhos do artista, e não a paralisação integral das atividades, como foi sugerido”, concluiu a nota.