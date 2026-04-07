Edital abre vagas para vivência no SUS em Porto Velho com participação do governo de Rondônia

Por Daiane Brito

Publicada em 07/04/2026 às 11h36

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), é parceiro na realização do Edital nº 01/2026, que abre inscrições para o Programa Nacional de Vivências no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do projeto VER-SUS. A iniciativa vai selecionar estudantes, residentes e docentes da área da saúde para uma imersão formativa no município de Porto Velho, entre os dias 18 e 24 de maio de 2026. As inscrições estão abertas até o dia 15 de abril.

Ao todo, estão sendo ofertadas 33 vagas, sendo 30 para viventes e 3 para docentes facilitadores. O objetivo é proporcionar experiências práticas nos serviços de saúde e em territórios urbanos e ribeirinhos, fortalecendo a formação de profissionais comprometidos com os princípios do SUS, como a equidade, a integralidade e a participação social.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca a importância de iniciativas que promovam o cuidado integral e o fortalecimento das políticas públicas. “Investir na formação de profissionais comprometidos com a realidade do SUS com as vivências do nosso estado é fundamental para garantir um atendimento mais humanizado à população”, pontuou.

A vivência desta edição terá como tema “Madeira: território, SUS, participação social e rede intersetorial no enfrentamento da violência contra a mulher”. A proposta busca aprofundar a compreensão sobre a organização da rede de saúde e dos serviços de proteção, considerando as especificidades da região amazônica e os desafios enfrentados em áreas de difícil acesso, como o Baixo Madeira.

Durante a imersão, os participantes terão contato direto com diferentes pontos da rede de atenção à saúde, incluindo unidades básicas, hospitais, serviços psicossociais, órgãos do sistema de justiça e comunidades locais. A metodologia adotada inclui rodas de conversa, visitas técnicas, oficinas e atividades de educação popular em saúde, promovendo a integração entre teoria e prática.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico. Podem participar estudantes de graduação, ensino técnico, residentes e docentes da área da saúde, desde que tenham mais de 18 anos e estejam regularmente matriculados.

O processo seletivo levará em conta critérios como carta de motivação, experiências anteriores e disponibilidade integral durante o período da vivência. Também estão previstas ações afirmativas, com reserva de vagas para pessoas negras, indígenas, quilombolas, com deficiência e pessoas trans, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.

A participação no programa não é remunerada, mas os custos com hospedagem, alimentação e transporte durante as atividades serão garantidos pela organização. Ao final, os participantes que cumprirem integralmente a carga horária receberão certificação.

O secretário da Sesau, Edilton Oliveira, destaca que iniciativas como o VER-SUS contribuem para aproximar a formação acadêmica da realidade dos serviços públicos de saúde, incentivando o desenvolvimento de profissionais mais preparados para atuar nos diversos contextos do SUS e comprometidos com a transformação social.

A iniciativa é realizada pela Associação da Rede Unida, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia (Sesau-RO); Comitê Estadual de Equidade de Gênero, Raça Etnia e Valorização das Trabalhadoras do SUS; Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (Semusa); Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa-RO); Universidade Federal de Rondônia (Unir); Associação Beiradeiros (Movimento Social); Conselho Estadual de Saúde (CISMu – Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher); Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa e Rede Lilás de Rondônia.

Segundo Patrícia Oliveira da Silva Queiroz, referência técnica em Saúde da Mulher na Coordenadoria Materno-Infantil da Sesau, falar sobre o tema faz parte das ações do Estado no enfrentamento à violência contra a mulher em Rondônia. “Temos várias ações previstas para 2026 voltadas ao fortalecimento da capacidade estatal de dar respostas em todos os níveis, garantindo que as políticas públicas se traduzam em cuidado real, equidade e proteção às mulheres.”