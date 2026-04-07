Mais de 180 audiências realizadas em aldeias indígenas durante Operação Justiça Rápida 

Por TJ-RO

Publicada em 07/04/2026 às 11h46

No último fim de semana, o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) realizou mais uma edição da Operação Justiça Rápida Itinerante, levando serviços da Justiça às aldeias indígenas Tanajura e Capoeirinha, na região de Guajará-Mirim. A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso à Justiça em regiões de difícil alcance, garantindo cidadania e resolutividade de demandas diretamente nas comunidades. Ao todo, foram realizadas 185 audiências, que resultaram em acordos ou encaminhamentos considerados frutíferos.

Os principais serviços procurados nas operações foram de retificação de documentos, com 96 registros, seguidos por casos de reconhecimento e conversão de união estável em casamento, que somaram 62 registros. Um dos atendimentos chamou a atenção da equipe, que precisou se deslocar até a casa de um idoso de 90 anos, que procurou a Justiça para formalizar uma união de quase 70 anos.