Prefeitura intensifica operação tapa-buracos com o fim do período chuvoso

Por Assessoria

Publicada em 07/04/2026 às 12h02

Na manhã desta terça-feira (7), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou a operação tapa-buracos no segundo distrito, com o objetivo de atender às demandas que chegam diariamente da população. Diversas ruas estão recebendo, simultaneamente, serviços de recuperação da malha asfáltica.

De acordo com a Semosp, as equipes seguem um protocolo técnico que começa com a limpeza da via, etapa essencial para a remoção da umidade e preparação do local. Em seguida, é aplicado o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), material reconhecido pela alta resistência e durabilidade. O processo é finalizado com o nivelamento, rastelamento e compactação com rolo compactador, garantindo melhor acabamento e qualidade do serviço.

Nesta manhã, os trabalhos foram executados na Rua Goiânia, no trecho entre as ruas Idelfonso da Silva e Missionário Gunnar Vingren, além da Avenida Governador Jorge Teixeira, no bairro Vila Jotão.

O prefeito Affonso Cândido (PL) destacou o compromisso da gestão municipal com a melhoria da trafegabilidade urbana. “Nosso trabalho segue um cronograma que contempla todos os bairros da cidade. A operação tapa-buraco não é apenas uma ação emergencial, mas uma medida essencial para melhorar a mobilidade urbana, reduzir acidentes e proporcionar mais segurança e conforto à população”, afirmou.

A população pode solicitar a operação tapa-buracos e outros serviços de infraestrutura pelo telefone (69) 3416-4161, enviando fotos e informações sobre o local.