Bandidos encapuzados invadem casa de garimpeiro em busca de ouro

Por pvhnoticias.com

Publicada em 08/04/2026 às 09h00

Cerca de três bandidos encapuzados causaram pânico em moradores de uma residência na Rua Pinheiros, bairro Floresta, zona sul de Porto Velho no final da noite desta terça-feira (07).

Informações apuradas dão conta que após invadir a casa que pertence a um garimpeiro, os bandidos renderam e amarraram os moradores em busca de ouro.

Depois de revirar toda casa e não encontrar nada, os criminosos fugiram em um carro modelo Gol de cor branca, levando apenas o cordão de uma das vítimas. A PM ainda fez buscas, mas nenhum dos suspeitos foram presos.