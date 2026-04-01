Bancada Federal e CindeRondônia viabilizam compra de 286 máquinas para infraestrutura e agricultura em municípios de Rondônia

Por Ana Saffany – Assessoria

Publicada em 01/04/2026 às 17h01

Um modelo inédito de gestão pública está redefinindo a forma como investimentos estruturantes chegam aos municípios de Rondônia. Em apenas 70 dias, foi concluído todo o processo que garantiu a aquisição de 286 máquinas pesadas destinadas à infraestrutura e à agricultura, em um investimento de R$ 127 milhões.

Para celebrar esse feito, nesta quinta-feira, 02 de abril, às 9h, será realizada a solenidade de recebimento parcial do lote de maquinários, em Porto Velho. O ato simboliza a modernização na aquisição de equipamentos e consolida um novo padrão de gestão nas compras públicas.

O número expressivo de equipamentos já posiciona a iniciativa como uma das maiores aquisições já realizadas no estado e projeta o modelo de gestão de compras públicas como referência em inovação e eficiência no cenário nacional. O principal diferencial está no formato adotado: a operação foi conduzida por meio de uma licitação centralizada do Consórcio Interfederativo de Desenvolvimento do Estado De Rondônia - CINDERONDÔNIA, substituindo 38 processos individuais que seriam realizados pelas prefeituras consorciadas. Na prática, isso significou ganho de escala, padronização técnica, maior controle, redução de tempo, economia e qualidade total na compra.

A articulação foi coordenada pelo deputado federal Maurício de Carvalho, na liderança da Bancada Federal de Rondônia, em parceria com o prefeito de Santa Luzia d’Oeste e presidente do CINDERONDÔNIA, Jurandir de Oliveira. A ação consolida o consórcio como instrumento estratégico de governança, capaz de integrar interesses e acelerar benefícios concretos às gestões municipais.

O modelo amplia a transparência e a eficiência administrativa, ao concentrar procedimentos e garantir maior rigor técnico na contratação. Trata-se de uma lógica que aproxima planejamento e resultado, com impacto direto na ponta. Os equipamentos foram adquiridos por meio do Convênio nº 984005/2025, viabilizado a partir de emenda da Bancada Federal.

Tradicionalmente, processos dessa magnitude levam anos para serem concluídos. A experiência em Rondônia demonstra que, com governança e o modelo técnico adequado, é possível romper esse ciclo de morosidade.

“Na prática, os municípios consorciados passam a contar com maior capacidade de execução de obras, manutenção de estradas vicinais e apoio à produção rural, fortalecendo a economia local e melhorando a qualidade dos serviços públicos” reforça Jurandir de Oliveira.

Solenidade de recebimento de 286 máquinas - Bancada Federal / CINDERONDÔNIA

Data: 02 de abril de 2026 (quinta-feira)

Horário: 09h

Local: Rua Peroba, 5380, bairro Eldorado – Porto Velho (RO), Mamoré Máquinas.