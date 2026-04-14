Bairros do 1º distrito de Ji-Paraná recebem serviço de tapa-buraco

Por Natalino FS

Publicada em 14/04/2026 às 09h05

A população do 1º distrito de Ji-Paraná está sendo beneficiada, nesta semana, com a intensificação dos serviços de tapa-buraco em ruas da região central. A ação é realizada pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança a motoristas e pedestres.

Nesta terça-feira, 14, os trabalhos contemplam importantes trechos da cidade, como a rua Clóvis Arraes, entre as avenidas Transcontinental e Dom Augusto; a rua Dom Augusto, no Centro; a rua João Batista Rios, entre a avenida Marechal Rondon e a rua 31 de Março; e a rua Gonçalves Dias, entre as ruas Toledo e Rio Branco, no bairro Jardim dos Migrantes.

De acordo com a Semosp, os serviços consistem na recuperação do pavimento asfáltico, com a correção de buracos e desgastes causados pelo tempo e pelo tráfego intenso. A medida contribui diretamente para a melhoria da mobilidade urbana e para a redução de riscos de acidentes.

Os trabalhos seguem de forma contínua ao longo da semana, com previsão de conclusão em curto prazo. A iniciativa faz parte do cronograma de manutenção viária da gestão municipal, que busca promover mais qualidade de vida à população e melhores condições de circulação nas ruas da cidade.