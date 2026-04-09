Audiência Pública reforça transparência orçamentária e participação popular em Rondônia

Por Adaides Batista

Publicada em 09/04/2026 às 16h36

Atendendo aos dispositivos legais que asseguram a participação popular na elaboração das peças orçamentárias, o governo de Rondônia realizou, na terça-feira (7), a Audiência Pública referente ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o exercício de 2027, reforça o compromisso com a transparência, a responsabilidade fiscal e a participação popular na construção das políticas públicas do Estado. Promovido pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de Rondônia (Sepog), o encontro aconteceu no auditório do Ministério Público do Estado de Rondônia, em Porto Velho, reunindo gestores públicos, representantes da sociedade civil e cidadãos interessados em contribuir com o planejamento governamental.

Durante a audiência, foram apresentados os principais parâmetros e metas que irão nortear a elaboração do orçamento estadual para 2027, incluindo prioridades de investimento e diretrizes para aplicação dos recursos públicos. O espaço também permitiu a coleta de sugestões e o esclarecimento de dúvidas da população, fortalecendo o diálogo entre o governo e a sociedade.

A secretária da Sepog, Beatriz Basílio, destacou a importância do momento como instrumento de construção coletiva. “A audiência pública é fundamental para garantir que o planejamento do Estado esteja alinhado com as reais necessidades da população. O objetivo é assegurar um processo transparente, participativo e eficiente, que contribua para o desenvolvimento de Rondônia”, afirmou.